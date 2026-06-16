"Ovo svetsko prvenstvo je katastrofa": Iranci podigli glas protiv Amerikanaca i FIFA, neće više da ćute

Mondo pre 3 sata  |  Nemanja Stanojčić
"Ovo svetsko prvenstvo je katastrofa": Iranci podigli glas protiv Amerikanaca i FIFA, neće više da ćute

Na Svetskom prvenstvu u fudbalu ne važe ista pravila za sve.

FIFA "prodaje" priču o fer takmičenju, o tome kako svi imaju iste šanse, ali to ne važi za Iran. Amerikanci im nisu dozvolili da treniraju i da bazu imaju u Americi, već moraju to da rade u Meksiku i da granicu prelaze samo za mečeve. Neće više da ćute na takav tretman. Glas su podigli Mehdi Taremi i Mohamad Mohebi. "Sve je katastrofa na Mundijalu. Stvarno je tako za nas. Nije pravedno. Ne tražimo izgovore, idemo dalje. Nadamo se, imamo dve utakmice u grupi,
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