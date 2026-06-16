Tragičan kraj potrage kod Kragujevca: Pronađeno telo muškarca nedaleko od automobila

Mondo pre 41 minuta  |  Mila Matović
Tragičan kraj potrage kod Kragujevca: Pronađeno telo muškarca nedaleko od automobila

Potraga za muškarcem (38) iz Kragujevca, čiji je nestanak prijavljen pre dva dana, završena je tragično.

Prema saznanjima, policija je danas u Šumaricama najpre pronašla njegov automobil, a potom i telo muškarca za koje se sumnja da je reč o nestalom Kragujevčaninu. Kako se saznaje, beli "reno" megan, uočen je na području Spomen-parka Šumarice. Tokom dalje pretrage terena, nedaleko od automobila, na uzvišenju iznad mesta gde je vozilo bilo parkirano, pronađeno je i telo. Na licu mesta obavljen je uviđaj, a nadležni organi preduzimaju sve mere kako bi bile utvrđene sve
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Pronađeno BEŽIVOTNO telo Kragujevčanina Nemanje Lukovića u Šumaricama

Pronađeno BEŽIVOTNO telo Kragujevčanina Nemanje Lukovića u Šumaricama

InfoKG pre 32 minuta
Tragičan kraj potrage – pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

Tragičan kraj potrage – pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

Glas Šumadije pre 32 minuta
Tragičan kraj potrage u Kragujevcu: U Šumaricama pronađen automobil, malo dalje i telo, policijska istraga u toku

Tragičan kraj potrage u Kragujevcu: U Šumaricama pronađen automobil, malo dalje i telo, policijska istraga u toku

Kurir pre 1 sat
Tragičan kraj potrage - pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

Tragičan kraj potrage - pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

B92 pre 1 sat
Pronađen automobil nestalog Nemanje Lukovića

Pronađen automobil nestalog Nemanje Lukovića

Glas Šumadije pre 2 sata
Pronađen automobil nestalog muškarca: Novi detalji u slučaju potrage za Nemanjom iz Kragujevca

Pronađen automobil nestalog muškarca: Novi detalji u slučaju potrage za Nemanjom iz Kragujevca

Nova pre 1 sat
Traga se za Nemanjom Lukovićem iz Kragujevca

Traga se za Nemanjom Lukovićem iz Kragujevca

RTK pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RenoRenault MeganeŠumariceKragujevacRenault

Društvo, najnovije vesti »

Vlada Srbije i MOL grupa potpisale ugovor o upravljanju NIS-om

Vlada Srbije i MOL grupa potpisale ugovor o upravljanju NIS-om

Bloomberg Adria pre 1 minut
Biciklom od Kragujevca do Hilandara: Humanitarna misija za podršku ženama obolelim od raka

Biciklom od Kragujevca do Hilandara: Humanitarna misija za podršku ženama obolelim od raka

Danas pre 7 minuta
Pravosuđe pred kadrovskim izazovom, sudije traže hitne sistemske promene

Pravosuđe pred kadrovskim izazovom, sudije traže hitne sistemske promene

RTS pre 2 minuta
Zašto mladi u Srbiji, više nego u regionu, proveravaju informacije iz medija?

Zašto mladi u Srbiji, više nego u regionu, proveravaju informacije iz medija?

Mašina pre 41 minuta
Zašto mladi u Srbije, više nego u regionu, proveravaju informacije iz medije?

Zašto mladi u Srbije, više nego u regionu, proveravaju informacije iz medije?

Mašina pre 52 minuta