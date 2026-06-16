Vremenska prognoza za 16. jun: Kraj svežijeg talasa, vraća se letnje vreme

Mondo pre 15 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 16. jun: Kraj svežijeg talasa, vraća se letnje vreme

Prema vremenskoj prognozi za utorak 16. jun 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 13 do 19 stepeni uz slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna dnevna od 22 do 29 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 28 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za sredu 17. jun, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša od 22 do
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