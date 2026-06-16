Beograd u pokretu: Građani traže parkove umesto betona, manje gužvi u saobraćaju i čistiji vazduh

Organizacija Beograd u pokretu saopštila je danas da rezultati istraživanja sprovedenog putem platforme "Puls Beograda" pokazuju veliki jaz između prioriteta građana i prioriteta gradske vlasti.

Kako je navedeno u saopštenju, u istraživanju je tokom prethodna tri meseca učestvovao 18.591 građanin. Prema rezultatima istraživanja, među najčešće navedenim problemima našli su se saobraćajne gužve (88 odsto), zagađenje vazduha (84 odsto), nedostatak parking mesta (71 odsto), osećaj da institucije ne reaguju ni kada su problemi očigledni (65 odsto), kao i nedostatak parkova i zelenih površina (63 odsto). Iz organizacije su naveli da su građani mnogo češće