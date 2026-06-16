MOL o akcionarskom sporazumu sa Srbijom za NIS: Zajednički rad sa jasno definisanim procesima odlučivanja

MOL Grupa potpisala je Akcionarski sporazum sa Vladom Republike Srbije kojim se uređuju buduće upravljanje Naftnom industrijom Srbije (NIS), struktura i način odlučivanja upravljačkih tela, kao i strateški ciljevi kompanije, saopštila je MOL grupa nakon potpisivanja sporazuma. "Ovaj sporazum omogućava MOL grupi da, kao većinski akcionar, preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje kompanijom, njeno stabilno poslovanje i investicije koje stvaraju dodatnu