Nikola Jovanović: Stara deponija u Vinči još nije sanirana, rizik od požara

N1 Info pre 51 minuta  |  Beta
Nikola Jovanović: Stara deponija u Vinči još nije sanirana, rizik od požara

Stara deponija u Vinči nije još sanirana, iako je to bila ključna obaveza iz javnog privatnog partnerstva Grada Beograda sa “Beo Čistom Energijom”, pa je rizik od većeg požara ovoga leta znatan, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu i nekadašnji gradski odbornik.

Stara deponija u Vinči je zatvorena u avgustu 2021. godine, bila je najveća aktivna nesanitarna deponija u Evropi, a od tada je trebalo da bude kompletno sanirana i rekultivisana. To se, međutim, nije dogodilo, objašnjava Jovanović. Najveći deo odgovornosti leži na aktuelnoj gradskoj vlasti, koja nije obezbedila deo sredstava za stabilizaciju stare deponije, drenažu procednih voda i prikupljanje deponijskih gasova, ističe direktor Centra za lokalnu samoupravu.
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