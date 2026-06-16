Osam članova posade poginulo nakon što se bombarder B-52 srušio u kalifornijskoj vazduhoplovnoj bazi

Osam članova posade poginulo je u padu bombardera B-52 nedugo nakon poletanja iz vojne baze Edvards, severoistočno od Los Anđelesa, saopštila je baza.

Ovo je najsmrtonosniji pad u koji je uključen bombarder B-52 od 1982. godine, prenosi CNN. U tom padu, devet članova posade je poginulo tokom testnog treninga u vazduhoplovnoj bazi Mejter blizu Sakramenta, izvestila je tada agencija AP. B-52 koji se juče srušio bio je na rutinskoj testnoj misiji koja je poletela u 11.20 po lokalnom vremenu u udaljenoj vazdušnoj bazi, rekli su zvaničnici. „Bilo je tragično i nemoguće preživeti“, rekao je pukovnik Džejms Hejs na