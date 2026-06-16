Srbija na listi zemalja koje ispunjavaju nove standarde EU za upotrebu veterinarskih lekova

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da je Srbija uvrštena na listu zemalja koje ispunjavaju nove zahteve Evropske unije (EU) za upotrebu antimikrobnih veterinarskih lekova, u skladu sa Uredbom 2026/1189, što znači da će i nakon stupanja na snagu novih pravila moći nesmetano da nastavi izvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porekla na tržište EU. Kako je navedeno, reč je o novim evropskim pravilima čiji je cilj suzbijanje antimikrobne rezistencije,