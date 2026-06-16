Šta piše u američko-iranskom sporazumu: Dokument od stranicu i po, isplivavaju detalji

Donald Tramp bi mogao da odluči da objavi preliminarni sporazum o okončanju rata sa Iranom pre petka, izjavio je potpredsednik SAD Džej Di Vens, nakon što je američki predsednik rekao da je sporazum već potpisan.

Vens je memorandum o razumevanju (MOU) između SAD i Irana opisao kao dokument od „oko stranice i po“ i kao veoma opšti dokument, prenosi BBC. Visoki američki zvaničnici takođe su počeli da iznose pojedinosti sporazuma, navodeći da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti u petak - istog dana kada će sporazum zvanično biti potpisan u Ženevi. Ovo se dešava dok Tramp prisustvuje samitu G7 u Francuskoj, gde će u utorak biti održana posebna sednica o Iranu kojoj će