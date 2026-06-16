Fudbalerima Irana naređeno da odmah nakon utakmice napuste SAD

Nedeljnik pre 1 sat
Fudbalerima Irana naređeno da odmah nakon utakmice napuste SAD

Selektor fudbalske reprezentacije Irana Amir Galenoi rekao je danas da je njegovoj ekipi naređeno da napusti Sjedinjene Američke Države i vrati se u svoju bazu u Meksiku samo nekoliko sati posle utakmice protiv Novog Zelanda.

Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su danas u Inglvudu nerešeno 2:2, u utakmici prvog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu. Galenoi nije rekao ko je naredio Irancima da odu ranije nego što je planirano. Reprezentacija Irana je očekivala da će provesti noć u Kaliforniji kako bi se oporavila od utakmice, ali im je posle meča rečeno da svi moraju odmah da se ukrcaju u avion za put od oko 225 kilometara nazad do Tihuane. „Nisu nam čak dali vremena ni da se
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