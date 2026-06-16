Vučić o izjavi Marte Kos: EU je mogla da primi nove članove i pre pet, sedam i deset godina

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić o izjavi Marte Kos: EU je mogla da primi nove članove i pre pet, sedam i deset godina
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, komentarišući izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je rekla da bi buduće članice EU mogle da izgube pravo veta, da je EU mogla da primi nove članice i pre „pet, sedam i deset godina“ „Video sam da ni Ukrajinci, ni neki drugi nisu presrećni zbog toga, video sam i oštru reakciju Papuašvilija ovde, moja reakcija ne bi bila oštra, ne zato što ne znam šta je to što neki misle, već baš zato što znam i da su
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Vučić o izjavi Marte Kos: EU je mogla da primi nove članove i pre pet, sedam i deset godina

Vučić o izjavi Marte Kos: EU je mogla da primi nove članove i pre pet, sedam i deset godina

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Vučić: EU je mogla da primi nove članove i pre pet, sedam i deset godina

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