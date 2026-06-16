Brnabić zakazala sednicu Skupštine za sredu u 11 časova, na dnevnom redu izmene seta pravosudnih zakona

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je, na zahtev 101 narodnog poslanika, Sedmo vanredno zasedanje parlamenta u Četrnaestom sazivu, za sredu, 17. jun, sa početkom u 11 časova, objavljeno je na sajtu Narodne Skupštine.

Na dnevnom redu sednice naći će se 32 tačke, među kojima i izmene pet pravosudnih zakona na osnovu mišljenja Venecijanske komisije. Reč je o Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom savetu tužilaštva, kao i Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i