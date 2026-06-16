Brnabić zakazala sednicu Skupštine za sredu u 11 časova, na dnevnom redu izmene seta pravosudnih zakona

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Brnabić zakazala sednicu Skupštine za sredu u 11 časova, na dnevnom redu izmene seta pravosudnih zakona

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je, na zahtev 101 narodnog poslanika, Sedmo vanredno zasedanje parlamenta u Četrnaestom sazivu, za sredu, 17. jun, sa početkom u 11 časova, objavljeno je na sajtu Narodne Skupštine.

Na dnevnom redu sednice naći će se 32 tačke, među kojima i izmene pet pravosudnih zakona na osnovu mišljenja Venecijanske komisije. Reč je o Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom savetu tužilaštva, kao i Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Vujić: Venecijanska komisija i u prvom mišljenju rekla da su izmene korak u pravcu efikasnosti pravosuđa

Vujić: Venecijanska komisija i u prvom mišljenju rekla da su izmene korak u pravcu efikasnosti pravosuđa

RTV pre 3 minuta
Predlozi izmena seta pravosudnih zakona ušli u skupštinsku proceduru, sazvana vanredna sednica

Predlozi izmena seta pravosudnih zakona ušli u skupštinsku proceduru, sazvana vanredna sednica

Sputnik pre 3 minuta
Sutra sednica Skupštine, na dnevnom redu i izmene „Mrdićevih zakona“

Sutra sednica Skupštine, na dnevnom redu i izmene „Mrdićevih zakona“

Savremena politika pre 33 minuta
Skupština u sredu o izmenama "Mrdićevih zakona", stanovima za mlade - na dnevnom redu 32 tačke

Skupština u sredu o izmenama "Mrdićevih zakona", stanovima za mlade - na dnevnom redu 32 tačke

N1 Info pre 33 minuta
Sutra vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

Sutra vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

RTV pre 28 minuta
Skupština Srbije sutra zaseda: Na dnevnom redu "Mrdićevi zakoni"

Skupština Srbije sutra zaseda: Na dnevnom redu "Mrdićevi zakoni"

Radio 021 pre 28 minuta
Visoki savet tužilaštva jednoglasno podržao nacrte pravosudnih zakona

Visoki savet tužilaštva jednoglasno podržao nacrte pravosudnih zakona

RTV pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeTužilaštvoAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Vujić: Venecijanska komisija i u prvom mišljenju rekla da su izmene korak u pravcu efikasnosti pravosuđa

Vujić: Venecijanska komisija i u prvom mišljenju rekla da su izmene korak u pravcu efikasnosti pravosuđa

RTV pre 3 minuta
Predlozi izmena seta pravosudnih zakona ušli u skupštinsku proceduru, sazvana vanredna sednica

Predlozi izmena seta pravosudnih zakona ušli u skupštinsku proceduru, sazvana vanredna sednica

Sputnik pre 3 minuta
Sutra sednica Skupštine, na dnevnom redu i izmene „Mrdićevih zakona“

Sutra sednica Skupštine, na dnevnom redu i izmene „Mrdićevih zakona“

Savremena politika pre 33 minuta
Skupština u sredu o izmenama "Mrdićevih zakona", stanovima za mlade - na dnevnom redu 32 tačke

Skupština u sredu o izmenama "Mrdićevih zakona", stanovima za mlade - na dnevnom redu 32 tačke

N1 Info pre 33 minuta
Sutra vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

Sutra vanredna sednica Skupštine, na dnevnom redu i predlog izmena pravosudnih zakona

RTV pre 28 minuta