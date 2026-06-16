Hitna pomoć: Žena teško povređena u nesreći kod zgrade BIGZ

Žena stara 33 godine teško je povređena u nesreći koja se dogodila prethodne noći kod zgrade BIGZ, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Povređena žena prevezena je u Urgentni centar, a nesreća se dogodila u 21.13 u ulici Bulevar vojvode Mišića. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski bolesnici i hroničari među kojima osobe sa hipertenzijom i astmatičari.