Hitna pomoć: Žena teško povređena u nesreći kod zgrade BIGZ

Newsmax Balkans pre 36 minuta
Hitna pomoć: Žena teško povređena u nesreći kod zgrade BIGZ

Žena stara 33 godine teško je povređena u nesreći koja se dogodila prethodne noći kod zgrade BIGZ, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Povređena žena prevezena je u Urgentni centar, a nesreća se dogodila u 21.13 u ulici Bulevar vojvode Mišića. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali psihijatrijski bolesnici i hroničari među kojima osobe sa hipertenzijom i astmatičari.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Hitna pomoć: Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Danas pre 16 minuta
Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ

Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ

N1 Info pre 56 minuta
Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Nova pre 1 sat
Hitna pomoć: Žena teško povređena u nesreći kod BIGZ-a

Hitna pomoć: Žena teško povređena u nesreći kod BIGZ-a

Euronews pre 1 sat
Noć u Beogradu: U teškoj nesreći kod BIGZ-a povređena mlada žena (33)

Noć u Beogradu: U teškoj nesreći kod BIGZ-a povređena mlada žena (33)

Kurir pre 41 minuta
Žena teško povređena u nesreći kod BIGZ-a

Žena teško povređena u nesreći kod BIGZ-a

Politika pre 1 sat
Devojka teško povređena u nesreći kod BIGZ-a

Devojka teško povređena u nesreći kod BIGZ-a

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Hitna pomoć: Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Danas pre 16 minuta
Prskanje komaraca danas u Beogradu: Ova naselja su na redu

Prskanje komaraca danas u Beogradu: Ova naselja su na redu

B92 pre 1 minut
Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ

Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ

N1 Info pre 56 minuta
Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Žena teško povređena u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a

Nova pre 1 sat
Hitna pomoć: Žena teško povređena u nesreći kod zgrade BIGZ

Hitna pomoć: Žena teško povređena u nesreći kod zgrade BIGZ

Newsmax Balkans pre 36 minuta