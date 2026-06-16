Lučić o sporazumu sa EU: Pozivi, poruke i internet kao kod kuće za građane Srbije

Newsmax Balkans pre 2 sata
Lučić o sporazumu sa EU: Pozivi, poruke i internet kao kod kuće za građane Srbije

Generalni direktor kompanije "Telekom Srbija" Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roming sa EU bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. godine.

On je za RTS naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega sledi implementacija roming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Lučić je rekao da režim "Roming kao kod kuće" znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji EU koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife. Dodao je da se taj paket u Evropi primenjuje od 2017. godine, kada su obuhvaćene zemlje
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