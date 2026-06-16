Iran započeo uklanjanje pomorske blokade, Vens: Sporazum možda bude objavljen pre petka

NIN pre 2 sata
Iran započeo uklanjanje pomorske blokade, Vens: Sporazum možda bude objavljen pre petka

Posle višenedeljne eskalacije i strahova od šireg regionalnog sukoba, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu vojnih operacija na svim frontovima.

Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju najavljena je za petak u Ženevi. Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma, koji ima 14 tačaka, nalazi se potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza SAD da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Takođe, dogovor o nuklearnim pitanjima trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da neće prisustvovati zvaničnom
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