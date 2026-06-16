Kobahidze: Poseta Vučića prelomni momenat u odnosima Gruzije i Srbije

Predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze izjavio je danas da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Gruziji prva predsednička poseta Srbije Gruziji i prelomni momenat za bilateralne odnose dve zemlje, kao i da je uveren da će ta poseta biti dalji podsticaj za dve zemlje da prodube odnose u svim pravcima.

Na zajedničkoj konferenciji za medije posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Tbilisiju, Kobahidze je rekao da Srbija ima snažnog lidera koji čuva teritorijalni integritet i nezavisnost Srbije, snaži Srbiju i daje sve od sebe kako bi zaštitio zemlju i da mu je zaista čast da ugosti presednika Vučića. Kako je rekao, Gruzija i Srbija uživaju uzajamno poštovanje i tradicija između dva naroda dugo traje. Gruzija, istakao je, ima i viševekovnu