Pao američki bombarder u Kaliforniji, poginulo osmoro ljudi

Osmoro ljudi je poginulo, među njima i dvoje zaposlenih u Boingu, pošto je bombarder B-52 američkog ratnog vazduhoplovstva pao odmah posle poletanja iz vojne baze Edvards u južnoj Kaliforniji.

Nesreća se desila u 11:20 po lokalnom vremenu u ponedeljak dok je posada obavljala rutinski zadatak. Posle pada avion, ogroman oblak crnog dima mogao se videti kilometrima od mesta nesreće. "Danas je baza američkog ratnog vazduhoplovstva Edvards doživela strašnu tragediju i izgubili smo osam sjajnih Amerikanaca", rekao je pukovnik Džejms Hejs. On je stradale opisao kao "mešovitu posadu sastavljenu od vojnog osoblja, vladinih službenika i preduzimača". Prethodno su