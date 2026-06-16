Proširena istraga ubistva Nešovića na Senjaku: Uhapšena još jedna osoba

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Proširena istraga ubistva Nešovića na Senjaku: Uhapšena još jedna osoba

U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu UKP i SAJ uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, saznaje Tanjug.

Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića zajedno sa Sašom Vukovićem zvanim Boske koji se nalazi u pritvoru od 14. maja. U proširenoj istrazi VJT u Beogradu ovo lice će biti 12 osumnjičeni koji se dovodi u vezu sa podmuklim ubistvom Nešovića čije je telo pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera, odnosno četvrto lice koje se sumnjiči za saizvršilaštvo. Pored Vukovića i ovog lica kao
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