uživo Iran započeo uklanjanje pomorske blokade, Vens: Sporazum možda bude objavljen pre petka

Posle višenedeljne eskalacije i strahova od šireg regionalnog sukoba, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu vojnih operacija na svim frontovima.

Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju najavljena je za petak u Ženevi. Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma, koji ima 14 tačaka, nalazi se potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza SAD da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Takođe, dogovor o nuklearnim pitanjima trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da neće prisustvovati zvaničnom