Vujić: Venecijanska komisija podržala izmene pravosudnih zakona i unapređenje efikasnosti

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da je Venecijanska komisija (VK) dala pozitivno mišljenje na predložene izmene seta pravosudnih zakona, koje je u ponedeljak utvrdila Vlada Srbije, i istakao da je cilj novih rešenja dodatno unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa.

Vujić je istakao da Venecijanska komisija nikada nije tražila povlačenje izmena seta pravosudnih zakona koje je Skupština Srbije usvojila u januaru. „Venecijanska komisija je i u svom prvom mišljenju iz aprila rekla da su te izmene korak u pravcu efikasnosti pravosuđa. Nije rekla da predstavljaju korak unazad kada je reč o nezavisnosti sudstva“, istakao je Vujić za Juronjuz. Naveo je da se jedna od oblasti koju je Komisija pozitivno ocenila odnosi na upućivanje