Iran i Amerika dogovorili primirje: Teheranu 300 milijardi dolara odštete uz obavezu zaustavljanja nuklearnog programa

Iran i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o primirju po kom bi SAD i njeni saveznici iz Persijskog zaliva trebalo da isplate 300 milijardi dolara odštete Teheranu zbog bombardovanja, pod uslovom da Iran zauzvrat odustane, odnosno redukuje svoj nuklearni program.

Dogovor koji je postignut je zapravo samo memorandum o razumevanju koji omogućava da se Ormuski moreuz otvori za pomorski saobraćaj bez plaćanja naknada i da napadi na Iran prestanu, dok bi u narednih 60 dana svi detalji tek trebalo da budu dogovoreni. SAD su pristale i da odblokiraju milijarde dolara zamrznutih sredstava koja pripadaju Teheranu. Američki potpredsednik Džej Di Vans je potvrdio osnovne crte dogovora koje su prethodno objavili iranski izvori, a