Čudesni Muslera ipak nije svemoguć - Saudijci kaznili uspavane Urugvajce i napravili korak ka novoj senzaciji VIDEO

Nova pre 51 minuta
Čudesni Muslera ipak nije svemoguć - Saudijci kaznili uspavane Urugvajce i napravili korak ka novoj senzaciji VIDEO

Fudbaleri Saudijske Arabije šokirali su Urugvaj u završnici prvog poluvremena i stigli do prednosti preko sjajnog Abdulelaha Al Amrija.

Čuda je u završnici prvog poluvremena činio Fernando Muslera, pa je u 37. minutu maestralno zaustavio udarac Al Amrija, potom imao još jednu dobru intervenciju. Ali - u 41. minutu usledio je trenutak koji pokazuje da ni golmani koji blistaju ipak nisu svemogući. Posle jednog kornera Muhamed Kano je šutirao glavom, Muslera pročitao gde će lopta otići, uspeo da je odbije, ali je Al Amri stigao do nje pre uspavanih defanzivaca u dresu Urusa i prosledio je u mrežu za
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