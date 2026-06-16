Dejan Vuk Stanković o tome kako je protekao drugi dan završnog ispita osnovaca

Nova pre 5 sati
Dejan Vuk Stanković o tome kako je protekao drugi dan završnog ispita osnovaca

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je drugi dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom koga su učenici osmog razreda rešavali test iz matematike, protekao regularno i da nisu evidentirane nikakve nepravilnosti.

Ministar je naveo da je u komunikaciji sa svim akterima koji učestvuju u realizaciji završnog ispita i da očekuje da i sutrašnji dan, kada učenici polažu treći test, protekne bez problema. Učenici će sutra od 9 do 11 časova polagati poslednji test u okviru završnog ispita iz jednog od pet predmeta koji su mogli da izaberu. Najviše osnovaca opredelilo se da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Roditelji će imati uvid u preliminarne
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