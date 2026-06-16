Nikolić: Sporazum Vlade Srbije i MOL-a o NIS-u može da važi samo u slučaju da dođe do transakcije

Urednica magazina Biznis Radojka Nikolić je, komentarišući akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om koji su potpisali Vlada Srbije i MOL grupa, istakla da ta vrsta sporazuma može da važi samo u slučaju ukoliko dođe do transakcije, odnosno prodaje NIS-a.

"Taj ugovor znači dogovor između dve strane, ali te strane prave dogovor bez konačnog rešenja o prodaji. Mi još nemamo definisanu situaciju da li se NIS prodaje, da li je kupac MOL, da li je OFAC odobrio transakciju, da li to sve može da se realizuje...", rekla je Radojka Nikolić u emisiji "Dan uživo" na N1. Ta vrsta memoranduma, odnosno kako ga je Nikolić još nazvala - internog dogovora, može da važi samo u slučaju da dođe do te transakcije i ukoliko mađarski MOL