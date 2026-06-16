Ovo niko nije očekivao - zbog poteza autsajdera na Mundijalu razočaran je čitav svet: "Ovo više nije vredno gledanja"

Nova pre 13 minuta
Ovo niko nije očekivao - zbog poteza autsajdera na Mundijalu razočaran je čitav svet: "Ovo više nije vredno gledanja"

Fudbalska reprezentacija Novog Zelanda na Svetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu stigla je kao apsolutni autsajder, što je "ol bleksima" donelo i veliki broj simpatija.

No, više od želje da ih vide na terenu zbog samog fudbala, navijači širom sveta nisu krili želju da vide tradicionalni ratnički ples, čuvenu haku. Naažlost, haka je izostala bez zvaničnog objašnjenja, što je razočaralo brojne ljubitelje fudbala širom sveta, od kojih su pojedini poručili, naravno verovatno u šali, da ovo više nije vredno gledanja: "Utakmica je završena", naveo je jedan od navijača, dok je jedna Brazilka postavila pitanje kako je utakmica uopšte
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