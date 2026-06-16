Saudijska Arabija stala nadomak senzacije ali pokazala da je noćna mora za Južnoamerikance - Urugvaj se prekasno probudio VIDEO

Nova pre 49 minuta
Saudijska Arabija stala nadomak senzacije ali pokazala da je noćna mora za Južnoamerikance - Urugvaj se prekasno probudio VIDEO…

Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije nije uspela da napravi senzaciju, ali jeste iznenađenje nakon što je u okviru 1. kola grupe H odigrala nerešeno, 1:1, protiv selekcije Urugvaja.

Urugvajci su pred početak meča dobili najbolje moguće vesti - Španija je protiv debitanta, Zelenortskih Ostrva, odigrala bez golova, pa je pobednik ovog meča imao priliku da zauzme prvo mesto ove grupe i napravi veliki korak ka prolazu u nokaut fazu. Ali, umesto očekivanog pritiska od prvog minuta gledali smo uspavanku u prvih 30 minuta, kao da su izabranici Marsela Bijelse već upisali tri boda, te u meč ušli sa željom da odigraju koliko je minimalno potrebno. No,
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