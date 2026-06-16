Šta je ostalo posle požara u TC "Enjub": Izgorelo 40 lokala, uzrok još nije poznat

Lokalizovan je veliki požar koji je juče zahvatio tržni centar "Enjub" na Novom Beogradu, a vatrogasci su i dalje na terenu. Šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Dragan Konjević izjavio je za RTS da su tri vatrogasca lakše povređena i da je na terenu bilo ukupno 45 vatrogasaca sa 14 vozila.

Dragan Konjević, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da je situacija sa požarom u "Enjubu" bila veoma ozbiljna, jer se takve vrste požara teško gase, ali da je požar uspešno lokalizovan zahvaljujući Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd. Dodao je da su tri vatrogasca lakše povređena. "Opasnosti od požara u ‘Enjubu’ više nema. Na terenu je jedno vozilo, jer moramo da prekontrolišemo sve lokale zbog eventualnih žarišta", naveo je Konjević, dodajući da se