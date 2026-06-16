Tanjga posle žreba Vojvodine: "Hteli smo da izbegneo Ferencvaroš"

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je da je protivnik njegove ekipe u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa, mađarski Ferencvaroš, bio jedan od timova koje je on hteo da izbegne na današnjem žrebu, ali da će njegovi igrači dati svoj maksimum da pobede u tom dvomeču i izbore plasman u narednu rundu.

"Ceo dan pričam da će to da bude Ferencvaroš, tako da sam ih na neki način prizvao. Jedan od tri rivala koje smo želeli da izbegnemo - Karabag, Dinamo Kijev i njih, ali žreb je tako hteo. Ferencvaroš je jedan izuzetno moćan klub, jak rival, ali bez obzira na sve to, naš cilj je da budemo bolji u tom dvomeču. Daćemo sve od sebe da to ostvarimo", naveo je Tanjga, a preneo sajt kluba. Vojvodina će u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa igrati protiv Ferencvaroša,