Tramp na samitu G7 objavio da dogovor sa Iranom prelazi u drugu fazu, pa zapretio: "Ako pokušaju da naprave nuklearnu bombu, sručiću pakao na njih"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je na samitu G7 da je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana prešao u „drugu fazu“, ocenivši da bi naredni koraci u pregovorima mogli da budu lakši od dosadašnjih.

„Dogovor sa Iranom je postignut i trebalo bi da bude uspešan. Sada prelazi u drugu fazu, za koju mislim da će zapravo biti lakša“, rekao je Tramp novinarima na marginama samita. On je naglasio da Vašington neće ulagati novac u Iran kao deo sporazuma. Govoreći o bezbednosnoj situaciji na Bliskom istoku, Tramp je rat između Izraela i Hezbolaha u Libanu opisao kao „manji sukob“, ocenjujući da on neće ugroziti dogovor sa Teheranom čak ni ukoliko se izraelski napadi