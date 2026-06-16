Tramp na samitu G7 objavio da dogovor sa Iranom prelazi u drugu fazu, pa zapretio: "Ako pokušaju da naprave nuklearnu bombu, sručiću pakao na njih"

Nova pre 28 minuta
Tramp na samitu G7 objavio da dogovor sa Iranom prelazi u drugu fazu, pa zapretio: "Ako pokušaju da naprave nuklearnu bombu…

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je na samitu G7 da je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana prešao u „drugu fazu“, ocenivši da bi naredni koraci u pregovorima mogli da budu lakši od dosadašnjih.

„Dogovor sa Iranom je postignut i trebalo bi da bude uspešan. Sada prelazi u drugu fazu, za koju mislim da će zapravo biti lakša“, rekao je Tramp novinarima na marginama samita. On je naglasio da Vašington neće ulagati novac u Iran kao deo sporazuma. Govoreći o bezbednosnoj situaciji na Bliskom istoku, Tramp je rat između Izraela i Hezbolaha u Libanu opisao kao „manji sukob“, ocenjujući da on neće ugroziti dogovor sa Teheranom čak ni ukoliko se izraelski napadi
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Niže cene nafte, ali tankerske kompanije i investitori čekaju detalje o primirju

Niže cene nafte, ali tankerske kompanije i investitori čekaju detalje o primirju

Blic pre 3 minuta
S kim je dobar Fridrih Merc?

S kim je dobar Fridrih Merc?

Dojče vele pre 38 minuta
Tramp od Merca dobio dres nemačke reprezentacije, Makron dočekao lidere G7 uz muziku: Za Meloni "Felicita", za Starmera numera…

Tramp od Merca dobio dres nemačke reprezentacije, Makron dočekao lidere G7 uz muziku: Za Meloni "Felicita", za Starmera numera iz Džejms Bonda

Blic pre 48 minuta
Cene nafte se srozale: Tankerske kompanije i investitori čekaju detalje o primirju

Cene nafte se srozale: Tankerske kompanije i investitori čekaju detalje o primirju

B92 pre 33 minuta
Tramp saopštio nove detalje o sporazumu sa Iranom: "Ako to urade, slede neverovatne posledice..."

Tramp saopštio nove detalje o sporazumu sa Iranom: "Ako to urade, slede neverovatne posledice..."

Večernje novosti pre 38 minuta
Nafta pada na tromesečni minimum: Tržište u šoku, svi čekaju dogovor SAD i Irana

Nafta pada na tromesečni minimum: Tržište u šoku, svi čekaju dogovor SAD i Irana

Telegraf pre 38 minuta
Zelenski stigao u Francusku na samit G7: Poznato da li će imati sastanak sa Trampom

Zelenski stigao u Francusku na samit G7: Poznato da li će imati sastanak sa Trampom

Večernje novosti pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokHezbolahVašingtonTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Ukrajina trpi ogromne ljudske gubitke u sukobu sa Rusijom – želim da rešim konflikt

Tramp: Ukrajina trpi ogromne ljudske gubitke u sukobu sa Rusijom – želim da rešim konflikt

Sputnik pre 3 minuta
Niže cene nafte, ali tankerske kompanije i investitori čekaju detalje o primirju

Niže cene nafte, ali tankerske kompanije i investitori čekaju detalje o primirju

Blic pre 3 minuta
Tramp: Sa Iranom postignut fer dogovor, SAD nemaju obavezu da ulažu novac u tu zemlju

Tramp: Sa Iranom postignut fer dogovor, SAD nemaju obavezu da ulažu novac u tu zemlju

NIN pre 3 minuta
Tramp presekao: Iran je završena priča, sada je red na Ukrajinu

Tramp presekao: Iran je završena priča, sada je red na Ukrajinu

Večernje novosti pre 3 minuta
Tramp: Rusija bi trebalo da pristane da napravi sporazum sa Ukrajinom

Tramp: Rusija bi trebalo da pristane da napravi sporazum sa Ukrajinom

Beta pre 8 minuta