VIDEO Eksplozije kod Moskve: Dron oštetio jednu od najvažnijih ruskih rafinerija

Ukrajinski dron oštetio je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu kompanije Gazpromnjeft, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Sobjanjin je na Telegramu naveo da u napadu nije bilo žrtava i da hitne službe rade na terenu, ali nije precizirao da li je proizvodnja u najvećoj rafineriji u moskovskom regionu ugrožena. Rafinerija je tokom 2024. godine preradila 11,6 miliona tona nafte i proizvela 2,9 miliona tona benzina i 3,2 miliona tona dizela, prema dostupnim podacima, prenosi Rojters. 🔥 Moscow woke up to another wave of drone attacks on Tuesday morning Russian authorities reported multiple