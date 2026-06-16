Vuk Kostić se oženio u tajnosti: Glumac dobio i dete

Nova pre 1 sat
Vuk Kostić se oženio u tajnosti: Glumac dobio i dete

Glumac Vuk Kostić (46) pre nekoliko meseci postao je otac i u tajnosti se oženio, saznaje Kurir.

Jedan od najpoželjnijih neženja dobio je ćerku i zakleo se na večnu ljubav i vernost devojci koja nije iz sveta pozorišta. Vuk je ovu vest podelio samo s najbližima i kolegama iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Kostić nikad nije previše eksponirao svoj privatni život. Iako gazi petu deceniju, on je u više navrata otvoreno iznosio svoje poglede na bračnu zajednicu i ulogu oca. - Moj deda se rodio 1897. Kostići imaju samo po dve generacije u 100 godina. Mene je otac
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