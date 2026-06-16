Zatvara se naplatna stanica Preljina: Počinju radovi na povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora

Zbog radova na povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od danas narednih deset dana, ukoliko vremenski uslovi dozvole, biće zatvorena raskrsnica Preljina (Čačak-sever), saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.

Kako se navodi, na naplatnoj stanici Preljina neće biti moguće isključenje i uključenje na auto-put "Miloš Veliki". Saobraćaj ka Čačku i Kraljevu iz pravca Beograda odvijaće se preko petlje Takovo, ka Klatičevu, zatim ka petlji Gornji Milanovac, Preljini, Konjevićima i Drakčićima. Iz pravca Požege ka Čačku i Kraljevu vozila će se isključivati na petlji Pakovraće, a zatim će se saobraćaj odvijati preko Drakčića i Konjevića do Preljine na Ibarskoj magistrali. Iz