Znate li kako se zovu gruzijski batinaši? Vučić kod Kavelašvilija, a aktivistkinja iz Tbilisija za Nova.rs otkriva šta sve povezuje dva autoritarna lidera

Nova pre 4 sati
Znate li kako se zovu gruzijski batinaši? Vučić kod Kavelašvilija, a aktivistkinja iz Tbilisija za Nova.rs otkriva šta sve…

Samo šest meseci nakon što je gruzijski predsednik Mihail Kavelašvili bio u Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uzvraća posetu Tbilisiju, mimo standardnih diplomatskih protokola. Njegov odlazak u Gruziju dolazi u trenutku kada se obe zemlje već mesecima suočavaju sa masovnim protestima, političkim tenzijama i optužbama za represiju nad demonstrantima. Govoreći o sličnostima između dve države, gruzijska aktivistkinja za Novu ističe da Srbija i Gruzija dele još jedan zajednički fenomen, a to su

Nakon što se krajem maja vratio iz Kine, gde je bio u višednevnoj poseti jednom autoritarnom vladaru Si Đinpingu, Vučić je u ponedeljak otišao u Gruziju kod drugog autoritarnog lidera Mihaila Kavelašvilija. Vučić je tom prilikom rekao da je sa Kavelašvilijem razgovarao o svim važnim temama i istakao je veliki značaj avionske linije Tbilisi-Beograd. "Razgovarali smo kako da završimo usaglašavanje ugovora o slobodnoj trgovini, ostalo je dva ili tri odsto
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