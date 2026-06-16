EU i Moldavija otvorile prvi pregovarački klaster o pristupanju

Politika pre 1 sat
EU i Moldavija otvorile prvi pregovarački klaster o pristupanju

Podseća se da su, prema revidiranoj metodologiji iz 2020. godine, pregovaračka poglavlja podeljena u šest tematskih klastera

BRISEL – Evropska unija i Moldavija otvorile su danas prvi pregovarački klaster, takozvane "osnove", koji obuhvata ključne oblasti poput vladavine prava, demokratskih institucija i ekonomskih kriterijuma, saopšteno je večeras iz EU. Kako je navedeno u saopštenju, ovaj klaster predstavlja prvi u okviru pregovaračkog procesa i obuhvata najvažnije delove pravne tekovine Evropske unije, koji se odnose na vladavinu prava i osnovna prava, funkcionisanje demokratskih
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