Glamočić u Tbilisiju dogovara slobodnu trgovinu

Politika pre 2 sata
Glamočić u Tbilisiju dogovara slobodnu trgovinu

Srpski izvoz u Gruziju skočio 2,5 puta

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je danas u Tbilisiju sa ministrom zaštite životne sredine i poljoprivrede Gruzije Davidom Songulašvilijem o jačanju privrednih odnosa i stvaranju uslova za veće prisustvo srpskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na gruzijskom tržištu. Predmet razgovora bila je i finalizacija Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, kao i zbližavanje instituta dve zemlje na polju sadnog materijala.
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