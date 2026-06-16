Predsednik Egipta pozvao Izrael da obustavi zaposedanje Pojasa Gaze

Politika pre 1 sat
Predsednik Egipta pozvao Izrael da obustavi zaposedanje Pojasa Gaze

Pozvao je na sprovođenje plana američkog predsednika Donalda Trampa za mir u Gazi

EVIJAN LE BEN - Predsednik Egipta Abdel Fatah el-Sisi je danas pozvao Izrael da odustane od plana da zaposedne 70 odsto Pojasa Gaze. Mediji su preneli da je el-Sisi u banjskom mestu Evijan Le Ben, u Francuskoj, gde na samitu Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7) predstavlja Egipat kao državu – partnera te grupe rekao na sednici o stabilnosti Bliskog istoka da, ako Izrael sprovede svoju zamisao, „onda samo 30 odsto Pojasa Gaze ostaje za
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Predsednik Egipta pozvao Izrael da obustavi zaposedanje Pojasa Gaze

Predsednik Egipta pozvao Izrael da obustavi zaposedanje Pojasa Gaze

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