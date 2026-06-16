Šta predviđa sporazum od 14 tačaka Irana i SAD

Iz Teherana je potvrđeno da je finalizovan tekst Memoranduma

Iz Teherana je potvrđeno da je finalizovan tekst Memoranduma o razumevanju o okončanju rata Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza SAD da povuku svoje snage iz okoline Irana kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, javlja iranska agencija Mehr. Prema navodima agencije, u Nacrtu sporazuma koji ima 14 tačaka,