Venecijanska komisija pozdravila što je Srbija usvojila sedam od devet ključnih preporuka

Savet Evrope je večeras objavio da je Venecijanska komisija na plenarnoj sednici 12-13. juna potvrdila hitno mišljenje o takozvanim „Mrdićevim zakonima“, kao i dva naknadna mišljenja, gde se navodi da je Srbija srprovela sedam od devet važnih preporuka, ali da dve i dalje ostajuj nerešene. „Primećuje se da su, nakon objavljivanja Hitnog mišljenja, vlasti u Srbiji brzo reagovale kako bi uskladile relevantni zakonodavni okvir sa njegovim preporukama, demonstrirajući