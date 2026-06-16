Venecijanska komisija pozdravila što je Srbija usvojila sedam od devet ključnih preporuka

Pravo u centar pre 46 minuta  |  Maria Popović
Venecijanska komisija pozdravila što je Srbija usvojila sedam od devet ključnih preporuka
Savet Evrope je večeras objavio da je Venecijanska komisija na plenarnoj sednici 12-13. juna potvrdila hitno mišljenje o takozvanim „Mrdićevim zakonima“, kao i dva naknadna mišljenja, gde se navodi da je Srbija srprovela sedam od devet važnih preporuka, ali da dve i dalje ostajuj nerešene. „Primećuje se da su, nakon objavljivanja Hitnog mišljenja, vlasti u Srbiji brzo reagovale kako bi uskladile relevantni zakonodavni okvir sa njegovim preporukama, demonstrirajući
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