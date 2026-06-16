Belgija i Egipat odigrali nerešeno

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Belgija i Egipat odigrali nerešeno

Fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta odigrale su u Sijetlu nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe G na Svetskom prvenstvu.

Prednost Egiptu doneo je Emam Ašur pogotkom u 19. minutu, a izjednačenje Belgiji egipatski defanzivac Mohamed Hani autogolom u 66. minutu. Prvu šansu na utakmici imala je selekcija Belgije u sedmom minutu, kad je šut Kevina de Brujnea završio nedaleko pored leve stative gola Egipta. Posle samo 12 minuta selekcija Egipta je iskoristila svoju prvu dobru priliku i povela golom Emama Ašura, koji je sjajnim udarcem iz daljine savladao golmana Belgije Tiba Kurtou.
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