MOL nakon sporazuma sa Srbijom: NIS će postati snažnija kompanija

Radio 021 pre 38 minuta  |  Beta
MOL nakon sporazuma sa Srbijom: NIS će postati snažnija kompanija

Mađarska MOL Grupa je danas, povodom potpisivanja Akcionarskog sporazuma sa Vladom Srbije saopštila da će, ukoliko postane većinski vlasnik NIS-a, obezbediti njegov dalji razvoj.

Dodaju da će obezbediti i sigurno snabdevanje tržišta Srbije i nastavak rada Rafinerije nafte Pančevo. "Pored zaključenja kupoprodajnog ugovora, za realizaciju transakcije neophodna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL Grupa nastavlja pregovore sa ruskom kompanijom Gaspromnjeft o preuzimanju njenog vlasničkog udela od 56,15 odsto u NIS-u", navodi se u kompanijskom saopštenju. Dodaje da sporazum koji je potpisan sa državom Srbijom, kao manjinskim akcionarem
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