Pad cene nafte: Tržišta očekuju dogovor SAD i Irana

Radio 021 pre 15 minuta  |  Beta
Pad cene nafte: Tržišta očekuju dogovor SAD i Irana

Cene nafte i dalje padaju i spustile su se danas ispod 80 dolara za barel prvi put od početka marta, dok američka berza oscilira oko svog apsolutog maksimuma.

Kako se nastavlja optimizam da će okvirmi američko-iranski sporazum o okončanju rata ponovo otvoriti Ormuski moreuz na kraju ove nedelje i dozvoliti ponovo protok nafte tim plovnim putem, cena barela nafte Brent pala je za 5,4 odsto na 78,66 dolara. Cena nafte Brent naglo je pala sa svojih više od 100 dolara po barelu pre nekoliko nedelja, mada će moguće i dalje biti potrebno više meseci da se industrija energenata vrati u svoju punu brzinu. I dalje ostaju znatne
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