Sreda pred Novosađanima: Događaji koje ne treba propustiti

Sreda će u Novom Sadu biti topla sa puno zanimljivih događaja.

Predstave, predavanja i izložbe samo su neka od dešavanja koja možete posetiti u danu koji nam dolazi. Kao i uvek, naš portal i Radio 021 tu su da vas informišu o svim najvažnijim informacijama koje treba da znate o sutrašnjem danu. Vreme Sreda će u Novom Sadu biti minimalno toplija i oblačnija, ali i dalje uz dosta sunčanih intervala. Minimalna temperatura biće 14, a maksimalna 29 stepeni. Vetar slab i umeren severozapadni. Trebalo bi da znate… Delovi Novog Sada,