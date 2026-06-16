Tanjga o žrebu: Ferencvaroš jak rival, ali cilj je prolaz dalje

Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga izneo je svoje prve impresije nakon žreba za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

Kada je izvučena kuglica sa imenom "Ferencvaroš", saradnici iz stručnog štaba čestitali su Miroslavu Tanjgi, a razlog je bio pravi osećaj trenera Vojvodine. "Ceo dan pričam da će to da bude Ferencvaroš, tako da sam ih na neki način prizvao", počeo je Tanjga. Usledio je osvrt na moćni tim iz Budimpešte koji stoji Voši na putu ka narednom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. "Jedan od tri rivala koje smo želeli da izbegnemo. Karabag, Dinamo Kijev i njih, ali žreb je