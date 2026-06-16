Iranci u SAD podeljeni između protesta i navijanja za reprezentaciju na SP

Radio sto plus pre 1 sat
Iranci u SAD podeljeni između protesta i navijanja za reprezentaciju na SP

Učešće Irana na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku podelilo je dijasporu u SAD, učesnici protesta tvrde da je reprezentacija sionim za iransku vladu, dok ostali navijači koji su tu traže od njih da odvoje fudbal od politike.

Južna Kalifornija je dom najveće iranske zajednice van Irana, a mnogi su došli u SAD posle Islamske revolucije 1979. godine. Nekoliko sati pre početka utakmice, sudija iz Los Anđelesa potvrdio je zabranu koju je izrekla Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) o unošenju zastava iz perioda pre revolucije. Upravo te zastave sa amblemom lava i sunca bile su najbrojnije na protestu, za mnoge ljude postale su simbol otpora protiv režima u Teheranu, a Fifa ih je
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