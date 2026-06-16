Srbija na listi zemalja koje ispunjavaju nove standarde EU za upotrebu veterinarskih lekova

Kako je navedeno, reč je o novim evropskim pravilima čiji je cilj suzbijanje antimikrobne rezistencije, odnosno pojave da bakterije vremenom postanu otporne na antibiotike.

Ovaj problem, dodaje se, danas predstavlja jedan od najvećih globalnih izazova u oblasti javnog zdravlja i zato EU uvodi stroža pravila kada je reč o upotrebi veterinarskih lekova u proizvodnji hrane. Prema propisima EU, od 3. septembra 2026. godine izvoz živih životinja i određenih proizvoda životinjskog porekla biće dozvoljen samo zemljama koje mogu da dokažu da imaju pouzdan sistem kontrole upotrebe antimikrobnih lekova i da ispunjavaju propisane standard,