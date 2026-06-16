Umesto na trening Nejmar išao na nove preglede

Neizvesno je kada će Nejmar zaigrati za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

U ekipi su se nadali da bi u ponedeljak mogao da se priključi saigračima na treningu, ali je umesto toga otišao na nove preglede. Brazilska fudbalska konfederacija još nije objavila rezultate pregleda. Nejmar bi trebalo da igra na svom četvrtom svetskom prvenstvu, ali nije igrao od 17. maja kada se povredio nastupajući za Santos. Drugu utakmicu na turniru Brazil će igrati u noći između petka i subote protiv Haitija. U prvom meču petostruki svetski šampion odigrao