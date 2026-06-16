Drugi dan završnog ispita osmaci polagali test iz matematike, beležimo iskustva u Šapcu i Kruševcu

Budući srednjoškolci danas su polagali test iz matematike, a sutra ih čeka provera znanja iz izbornog predmeta. Naši reporteri su proveravali kako su maturanti ocenili današnji test i kakva su im očekivanja.

Mala matura – velika briga budućih srednjoškolaca. U Osnovnoj školi "Laza K. Lazarević" u Šapcu, test iz matematike polagalo je 155 učenika. Sara Marić iz OŠ ‘‘Laza K. Lazarević kaže da je uradila sve što je znala. “Nije bio puno težak. Nisam sigurna šta sam sve uradila, ali očekujem dobre bodove”. Milica Maksinović iz OŠ ‘‘Laza K. Lazarević” dodaje: “Bili su laki zadaci. Zadnja dva su bila malo teža. Očekujem negde deset bodova.‘‘ “Uradio sam ga solidno. Očekujem