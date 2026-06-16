Jovo Lukić: Dao sam gol za BiH na Mundijalu, sad mogu da umrem

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić rekao je da je ispunio životni san pogotkom na debiju na Svetskom prvenstvu i poručio da njegova ekipa mora još bolje da zaigra u predstojećem duelu sa Švajcarskom.

Fudbaleri Bosne i Hercegovine startovali su remijem protiv Kanade 1:1 na Svetskom prvenstvu. Selekcija Sergeja Barbareza je dobrim delom susreta imala i vođstvo, kada je mrežu zatresao Jovo Lukić. Napadač rumunske Univerzitatee iz Kluža, inače rođen u Šapcu, dospeo je u centar pažnje nakon svog pogotka na mundijalskom debiju. On je u sklopu priprema za meč protiv Švajcarske u Solt Lejk Sitiju sumirao svoje utiske nakon odličnog nastupa. "Meni se utisci još nisu