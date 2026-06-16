Osam poginulih u padu B-52 u Kaliforniji – najsmrtonosnija nesreća tog bombardera od 1982. godine

RTS pre 1 sat
Osam poginulih u padu B-52 u Kaliforniji – najsmrtonosnija nesreća tog bombardera od 1982. godine

Osam članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 "Stratofortres" srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edvards u Kaliforniji, saopštili su zvaničnici baze.

Avion je poleteo na rutinsku test-misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja, preneo je Si-En-En. Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija Boing saopštila je da su među stradalima bila i dva njena zaposlena. Saučešće porodicama žrtava izrazili su sekretar Ratnog vazduhoplovstva Troj Majnk, predsednik Predstavničkog doma Majk
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