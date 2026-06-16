Vučić: Očekujemo još 15 dana produženja licence za NIS

RTS pre 3 minuta
Vučić: Očekujemo još 15 dana produženja licence za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će, prema njegovim saznanjima, licenca za rad NIS-a biti produžena za još 15 dana. Vučić je izjavio novinarima da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra.

"Moramo da se koncentrišemo na sopstveni privredni rast i da ga podižemo" Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija mora da se koncentriše na sopstveni privredni rast i dodao da ne može da razume one koje ne zanima da se bore za to. "Mi ostvarujemo i pravimo važne kanale za napredak naše i industrije i poljoprivrede i svega drugog, jer kao što vidite, Gruzini se bore za izvoz svojih vina, za izvoz svojih poljoprivrednih proizvoda. Nije im lako, nije im
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